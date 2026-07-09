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Till vänster: Platner talar efter att ha utsetts till Demokraternas kandidat den 9 juni i år. Till höger: Skärmdump från videon där Platner meddelar att han lägger ner sin kandidatur. (Robert F. Bukaty/AP/TT, Skärmdump från Platners X-konto)
Mellanårsvalet i USA

Våldtäktsanklagad demokrat lägger ner sin kandidatur

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under natten till torsdagen meddelade demokraten Graham Platner att han avbryter sin kandidatur till den amerikanska senaten efter att i måndags ha anklagats för våldtäkt, rapporterar BBC. Platner utsågs i början av juni till demokraternas kandidat i Maine.

I en elva minuter lång video kallar Platner anklagelsen för ”falsk” och menar att han hoppar av eftersom det demokratiska partiet har hotat med att sluta stödja hans valkampanj.

Även innan våldtäktsanklagelsen har det emellertid stormat kring honom. Det har bland annat spekulerats i om en av hans tatueringar är en nazistisk symbol, samt påståtts att han ska ha varit otrogen mot sin fru.

En vinst i Maine anses viktig för att Demokraterna ska få majoritet i senaten
BBC
Videon där Platner säger att han ska hoppa av
x.com
Platner riktade kritik mot det demokratiska partiet
CNN
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