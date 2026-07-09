Våldtäktsanklagad demokrat lägger ner sin kandidatur

Till vänster: Platner talar efter att ha utsetts till Demokraternas kandidat den 9 juni i år. Till höger: Skärmdump från videon där Platner meddelar att han lägger ner sin kandidatur.

Under natten till torsdagen meddelade demokraten Graham Platner att han avbryter sin kandidatur till den amerikanska senaten efter att i måndags ha anklagats för våldtäkt, rapporterar BBC. Platner utsågs i början av juni till demokraternas kandidat i Maine.

I en elva minuter lång video kallar Platner anklagelsen för ”falsk” och menar att han hoppar av eftersom det demokratiska partiet har hotat med att sluta stödja hans valkampanj.

Även innan våldtäktsanklagelsen har det emellertid stormat kring honom. Det har bland annat spekulerats i om en av hans tatueringar är en nazistisk symbol, samt påståtts att han ska ha varit otrogen mot sin fru.