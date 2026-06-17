Analys: Kramen täppte till regeringens sista öppning mot mitten
Det ser verkligen inte ljust ut för Liberalerna efter flera nya bottennoteringar i opinionen, skriver Viktor Barth-Kron i Expressen. Han menar att det visat sig vara en uppenbar felkalkyl att chansa på att öppna dörren för SD och Åkesson.
Simona Mohamsson hade visserligen inte särskilt många val – eller ägg – efter ”många år av misskötsel i hönshuset”.
”De ägg man hade valde man att lägga i en och samma korg, och just nu ser det ut att sluta med omelett”, skriver Barth-Kron
DN:s Tomas Ramberg menar att L:s vändning dessutom utgör ett större strategiskt problem för Tidöpartierna.
”Kramen som skulle lyfta partiet blev i stället en kvävande omfamning som i förbifarten täppte till regeringens sista öppning mot mittenväljarna”, skriver Ramberg.
Just nu upplåst för alla
Opinionsläget • Kontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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