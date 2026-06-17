Analys: Kramen täppte till regeringens sista öppning mot mitten

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson (L) och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson (SD) i en mycket omtalad omfamning i samband med L:s besked att de öppnar för att sitta i en regering där SD har ministerposter.

Det ser verkligen inte ljust ut för Liberalerna efter flera nya bottennoteringar i opinionen, skriver Viktor Barth-Kron i Expressen. Han menar att det visat sig vara en uppenbar felkalkyl att chansa på att öppna dörren för SD och Åkesson.

Simona Mohamsson hade visserligen inte särskilt många val – eller ägg – efter ”många år av misskötsel i hönshuset”.

”De ägg man hade valde man att lägga i en och samma korg, och just nu ser det ut att sluta med omelett”, skriver Barth-Kron

DN:s Tomas Ramberg menar att L:s vändning dessutom utgör ett större strategiskt problem för Tidöpartierna.

”Kramen som skulle lyfta partiet blev i stället en kvävande omfamning som i förbifarten täppte till regeringens sista öppning mot mittenväljarna”, skriver Ramberg.