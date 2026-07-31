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Leijonborg. (Claudio Bresciani/TT)
Valet 2026Krisen i Liberalerna

Leijonborg kampanjar för L: ”Det kommer att lyfta”

Av Joel Malmén
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L-veteranen och tidigare partiledaren Lars Leijonborg kampanjar ihop med sin efterträdare Simona Mohamsson under bussturnén i södra Sverige, skriver TV4 Nyheterna.

– Det kommer att lyfta så småningom, säger han om de nattsvarta opinionssiffrorna.

Leijonborg, som kandiderar till riksdagen i år, ledde dåvarande Folkpartiet i succévalet 2002 när de fick 13,4 procent. Han tror att fokus nu måste ligga på partiets huvudfrågor.

– Det går inte att göra några oväntade jippon eller så. Att seriöst driva socialliberal politik, det är det enda receptet vi har. Och jag tror att det kommer att räcka.

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Valet 2026Krisen i LiberalernaLars LeijonborgSimona MohamssonLiberalernaPolitik