Leijonborg kampanjar för L: ”Det kommer att lyfta”
L-veteranen och tidigare partiledaren Lars Leijonborg kampanjar ihop med sin efterträdare Simona Mohamsson under bussturnén i södra Sverige, skriver TV4 Nyheterna.
– Det kommer att lyfta så småningom, säger han om de nattsvarta opinionssiffrorna.
Leijonborg, som kandiderar till riksdagen i år, ledde dåvarande Folkpartiet i succévalet 2002 när de fick 13,4 procent. Han tror att fokus nu måste ligga på partiets huvudfrågor.
– Det går inte att göra några oväntade jippon eller så. Att seriöst driva socialliberal politik, det är det enda receptet vi har. Och jag tror att det kommer att räcka.
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