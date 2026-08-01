Mohamsson om relationen till SD-ledaren: ”Märkligt för båda”

Relationen mellan Simona Mohamsson (L) och Jimmie Åkesson (SD) är komplicerad, berättar L-ledaren i en intervju med Expressen. Efter att partiet strök sin röda linje mot SD har Mohamsson kallat Åkesson för en ”frenemie”. Samtidigt har hon också deltagit i SD-ledarens valturné under sommaren.

På frågan om det känns konstigt på ett personligt plan svarar Mohamsson:

– Det känns säkert lite märkligt på ett personligt plan för honom, och det gör det väl för mig också. Men helt ärligt tycker jag att det känns märkligare när jag går på en middag med kungen än när jag är på Göta kanal med Jimmie Åkesson för att presentera politik, svarar hon.