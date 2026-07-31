L ser svaga opinionen som en gåta: ”Låter som att jag är död på insidan”

Gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm (L), Liberalernas partiledare Simona Mohamsson (L), Patrik Levin, VD för Gekås Ullared, och Martin Melin (L) på Gekås Ullared där Mohamsson ska hålla en pressträff under sin bussturné.

I veckan har Liberalerna varit ute på valturné i Västsverige för att locka röster inför det stundande valet. Om det vore val i dag skulle partiet åka ur riksdagen. Men partiledaren Simona Mohamsson säger i en intervju med DN att de extremt svaga opinionssiffrorna inte berör henne särskilt.

– Det kan låta som att jag är död på insidan. Det är jag verkligen inte, säger hon.

Tidningen pratar även med L-ministern Lotta Edholm och partiets rättspolitiske talesperson Martin Melin. Han tycker att det låga stödet är en gåta, då han menar att man har genomfört den politik som de utlovade inför förra valet.

Dessutom tycker Melin att det är konstigt att varken SD eller M uppmanar till stödröster, eftersom han tror att partierna sannolikt inte får sitta i regering om L åker ur riksdagen.