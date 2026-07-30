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(Makan Rahmati/SVT)
Valet 2026Krisen i Liberalerna

Liberalernas krisdrag: Kundvagnsrace på Willys

Av Joel Malmén
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Martin Melin (L), rättspolitisk talesperson, hoppar i en kundvagn på Willys i Jönköping.

– Okej Simona. Jag vill att vi åker mot frukten! ropar han inför de samlade kamerorna, varpå partiledaren kör i väg med honom.

Det är en av anhalterna i den pågående bussturnén för att rädda det krisande partiet över riksdagsspärren i valet om 45 dagar, rapporterar SVT Nyheter.

Andra stopp har bland annat varit en glasskiosk och en gymnastikhall, där Mohamsson testade danssteg och hoppade studsmatta.

– Om du kan garantera mig att vi får över fyra procent gör jag en riktig Spider-Man-flip, säger hon.

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