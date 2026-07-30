ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Mats Persson. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Krisen i Liberalerna

Tidigare L-ministern Mats Persson lämnar riksdagen

Av Joel Malmén
Publicerad:

Mats Persson (L) lämnar riksdagen efter tolv år som ledamot, skriver Expressen. Han har tidigare varit utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsminister.

Han lämnade regeringen i juni 2025, kort efter Simona Mohamssons tillträde som partiledare.

– Jag har varit i rikspolitiken i tio år och känner att det är dags att göra något annat i livet, sa han till TT då.

Enligt källor till flera medier avgick han för att föregå att petas av Mohamsson.

Omni förklararBäddat för Chat GPT-val – ändå knackar politikerna dörr som aldrig förr

Omni Mer
Lämnar riksdagen den 7 augusti
Expressen

Tidigare

Källor: Visste att han skulle petas (2025)
Aftonbladet
Uppges ha varit kontroversiell i delar av partiet (2025)
Sveriges Television
Annons
Jämför bredbandspriser i din region – hitta bästa pris och sänk kostnaden
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen