Tidigare L-ministern Mats Persson lämnar riksdagen

Mats Persson (L) lämnar riksdagen efter tolv år som ledamot, skriver Expressen. Han har tidigare varit utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsminister.

Han lämnade regeringen i juni 2025, kort efter Simona Mohamssons tillträde som partiledare.

– Jag har varit i rikspolitiken i tio år och känner att det är dags att göra något annat i livet, sa han till TT då.

Enligt källor till flera medier avgick han för att föregå att petas av Mohamsson.