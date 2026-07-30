Tidigare L-ministern Mats Persson lämnar riksdagen
Mats Persson (L) lämnar riksdagen efter tolv år som ledamot, skriver Expressen. Han har tidigare varit utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsminister.
Han lämnade regeringen i juni 2025, kort efter Simona Mohamssons tillträde som partiledare.
– Jag har varit i rikspolitiken i tio år och känner att det är dags att göra något annat i livet, sa han till TT då.
Enligt källor till flera medier avgick han för att föregå att petas av Mohamsson.
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