L: Fler ska kunna shoppa på Ullared utan ångest
Liberalerna vill ge barnfamiljer 5 000 kronor mer i månaden att shoppa för. Det meddelar partiledaren Simona Mohamsson vid ett besök på lågprisvaruhuset Gekås i Ullared, skriver TT.
– Fler ska kunna komma till Ullared Gekås och shoppa utan ångest, säger hon.
Det ska ske genom sänkt jobbskatt, ett nytt barnavdrag och satsningar på rut-tjänster. L har ingen siffra på vad förslagen kostar.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen