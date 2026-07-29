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Simona Mohamsson besöker Gekås. (Björn Larsson Rosvall/TT)
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L: Fler ska kunna shoppa på Ullared utan ångest

Av Joel Malmén
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Liberalerna vill ge barnfamiljer 5 000 kronor mer i månaden att shoppa för. Det meddelar partiledaren Simona Mohamsson vid ett besök på lågprisvaruhuset Gekås i Ullared, skriver TT.

– Fler ska kunna komma till Ullared Gekås och shoppa utan ångest, säger hon.

Det ska ske genom sänkt jobbskatt, ett nytt barnavdrag och satsningar på rut-tjänster. L har ingen siffra på vad förslagen kostar.

Mohamsson: Att sänka skatt handlar om frihet
TT
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