L: Fler ska kunna shoppa på Ullared utan ångest

Liberalerna vill ge barnfamiljer 5 000 kronor mer i månaden att shoppa för. Det meddelar partiledaren Simona Mohamsson vid ett besök på lågprisvaruhuset Gekås i Ullared, skriver TT.

– Fler ska kunna komma till Ullared Gekås och shoppa utan ångest, säger hon.

Det ska ske genom sänkt jobbskatt, ett nytt barnavdrag och satsningar på rut-tjänster. L har ingen siffra på vad förslagen kostar.