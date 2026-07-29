AI kan övertyga väljare inför valet: ”Är hårdkodade”

Psykiatrikern och forskaren Anders Hansen har tidigare gjort en serie på SVT där han utforskar hur våra hjärnor påverkas av AI.

Årets riksdagsval är det första där väljarna har tillgång till AI, men artificiell intelligens är också duktigare på att övertyga oss än politiker. Det visar en brittisk studie som SVT:s Aktuellt rapporterar om.

– Vi är hårdkodade att tro på sådant som är tydligt och tro att det är korrekt och neutralt, trots att det visar sig att det uppenbarligen inte är det, säger psykiatrikern Anders Hansen till Aktuellt.

Hansens tips är att man kan använda AI för att jämföra var de olika partierna står i olika frågor men sedan ”stänga av och tänka klart själv”.