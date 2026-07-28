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SD:s Jimmie Åkesson och L:s Simona Mohamsson på Göta kanal. (Sverigedemokraterna)
Valet 2026Valrörelsen

Ledare: Mohamsson hoppas att SD-relationen kan vara en livbåt

Av Hannah Gustafsson
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Liberalerna och Sverigedemokraternas relation har hamnat i fokus på ledarsidorna i dag.

DN:s ledarredaktion skriver att L och SD:s kärlekssaga inte handlar om sakpolitik – utan om politiskt spel. För L handlar det om ett desperat försök att locka till sig stödröster, men det är inte säkert att SD är ute efter samma sak.

”När Mohamsson åker till Göta kanal och ställer sig bredvid Åkesson hoppas hon att det är en livbåt. Det kanske inte är L-ledaren Åkesson puttar i vattnet, men om L blir historia lär han inte gråta.”

Sydsvenskans ledarsida tror inte att L kommer att få stödröster från vare sig SD eller M. Att då hoppa i SD-båten är en märklig strategi eftersom mittenväljarna som behövs för att sitta kvar i riksdagen inte är så förtjusta i högerpartiet.

Aftonbladets Markus Alexandersson tycker att SD och L:s nya gemensamma valöfte om att stärka LSS snarare visar på att Tidöpartierna misslyckats i frågan.

”De har helt enkelt ’skitit i det blå skåpet’, som Janne Loffe Carlssons rollfigur säger i Göta kanal-filmen.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Simona Mohamsson har skitit i det blå skåpet
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Torun Nilsson: Bränderna tvingar fram pragmatism
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Detta är anledningen bakom Liberalernas och Sverigedemokraternas kärleksaffär
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Liberalerna har rätt – låt rektorn ge kvarsittning
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas A M Eriksson: Massutbildningens tid kan vara förbi
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Erik Thyselius: Terrordådet speglar det delade Berlin
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Vem ska egentligen rösta på Liberalerna?
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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