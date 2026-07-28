Ledare: Mohamsson hoppas att SD-relationen kan vara en livbåt

Liberalerna och Sverigedemokraternas relation har hamnat i fokus på ledarsidorna i dag.

DN:s ledarredaktion skriver att L och SD:s kärlekssaga inte handlar om sakpolitik – utan om politiskt spel. För L handlar det om ett desperat försök att locka till sig stödröster, men det är inte säkert att SD är ute efter samma sak.

”När Mohamsson åker till Göta kanal och ställer sig bredvid Åkesson hoppas hon att det är en livbåt. Det kanske inte är L-ledaren Åkesson puttar i vattnet, men om L blir historia lär han inte gråta.”

Sydsvenskans ledarsida tror inte att L kommer att få stödröster från vare sig SD eller M. Att då hoppa i SD-båten är en märklig strategi eftersom mittenväljarna som behövs för att sitta kvar i riksdagen inte är så förtjusta i högerpartiet.

Aftonbladets Markus Alexandersson tycker att SD och L:s nya gemensamma valöfte om att stärka LSS snarare visar på att Tidöpartierna misslyckats i frågan.

”De har helt enkelt ’skitit i det blå skåpet’, som Janne Loffe Carlssons rollfigur säger i Göta kanal-filmen.”