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Simona Mohamsson (L) inleder sin bussturné i Sverige i dag. (Terhi Ylimäinen/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Liberalerna vill tvinga på föräldrar skolstöd åt barn

Av Kinga Sandén
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Föräldrar ska tvingas att ta emot stödinsatser för sina skolbarn. Det föreslår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, enligt DN. Rektorer ska kunna besluta om obligatorisk extra studietid eller utredningar av eventuella diagnoser mot föräldrarnas vilja.

– Om du står i vägen för viktiga insatser så är det skolans uppgift att ta det till socialtjänsten, säger hon på en pressträff.

L lägger också fram ett paket med förslag för att få slut på stöket i skolorna, skriver TT.

Ska ge rektorerna större inflytande
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