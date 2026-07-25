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Arkivbild från en manifestation i Stockholm 2016. (Janerik Henriksson/TT)
Valet 2026Valrörelsen

C efter högerns vallöfte: ”Har varit fyra förlorade år”

Av Patrik Dahlin
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Kort efter att Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterat en rad förslag för att stärka den personliga assistansen kontrar Centerpartiet med att säga att den här mandatperioden varit ”fyra förlorade år” i frågan.

I en mejlkommentar skriver C:s talesperson på området, Christoffer Bergenblock, att det i vissa delar är politik som Centern redan har föreslagit.

”Bland annat om förändrade behovsbedömningar, ett förstatligande av assistansen för att säkra likvärdigheten, ett nödstopp av Försäkringskassans orimliga återkrav samt uppräkning och indexering av assistansersättningen.”

Åkesson och Mohamsson: Fem vallöften för att stärka den personliga assistansen
Expressen
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TT
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