C efter högerns vallöfte: ”Har varit fyra förlorade år”

Kort efter att Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterat en rad förslag för att stärka den personliga assistansen kontrar Centerpartiet med att säga att den här mandatperioden varit ”fyra förlorade år” i frågan.

I en mejlkommentar skriver C:s talesperson på området, Christoffer Bergenblock, att det i vissa delar är politik som Centern redan har föreslagit.

”Bland annat om förändrade behovsbedömningar, ett förstatligande av assistansen för att säkra likvärdigheten, ett nödstopp av Försäkringskassans orimliga återkrav samt uppräkning och indexering av assistansersättningen.”