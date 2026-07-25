Ledare: S ljus-löfte behövs som motvikt till Tidöpartierna

Det är blandade ämnen på dagens ledarsidor. Lina Stenberg på Aftonbladet välkomnar Socialdemokraternas vallöfte om att stoppa nedsläckningen av landsbygden. Hon menar att belysningen inte bara ger trygghet, utan också hopp.

”När Tidöpartierna prioriterar storstäder och mest pratar populistisk symbolpolitik behövs en motvikt som ser människors verkliga behov.”

GP:s Theodor Coppen skriver om att människors frihet, och därmed olikhet, tenderar att jämställas med ett misslyckande. Han tar upp att män och kvinnor röstar olika och Socialdemokraternas förslag om att blanda ”befolkningen” som exempel.

”I båda fallen syns samma mönster. Fria val på bred front som ger tydliga gruppskillnader och en politisk vilja att förklara, minska eller korrigera dem.”

Expressens ledarsida skriver att de franska skatterna för höginkomsttagare gör att cyklister väljer bort landet. Därför har de bara sin egen politik att beskylla för att de inte vunnit Tour de France ”på flera generationer”.