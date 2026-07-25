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Arkivbild. (Janerik Henriksson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Ledare: S ljus-löfte behövs som motvikt till Tidöpartierna

Av Hannah Gustafsson
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Det är blandade ämnen på dagens ledarsidor. Lina Stenberg på Aftonbladet välkomnar Socialdemokraternas vallöfte om att stoppa nedsläckningen av landsbygden. Hon menar att belysningen inte bara ger trygghet, utan också hopp.

”När Tidöpartierna prioriterar storstäder och mest pratar populistisk symbolpolitik behövs en motvikt som ser människors verkliga behov.”

GP:s Theodor Coppen skriver om att människors frihet, och därmed olikhet, tenderar att jämställas med ett misslyckande. Han tar upp att män och kvinnor röstar olika och Socialdemokraternas förslag om att blanda ”befolkningen” som exempel.

”I båda fallen syns samma mönster. Fria val på bred front som ger tydliga gruppskillnader och en politisk vilja att förklara, minska eller korrigera dem.”

Expressens ledarsida skriver att de franska skatterna för höginkomsttagare gör att cyklister väljer bort landet. Därför har de bara sin egen politik att beskylla för att de inte vunnit Tour de France ”på flera generationer”.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Det måste gå att leva utanför Stockholm
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Lisa Magnusson: Latar du dig på semestern? Du ska inte ha dåligt samvete
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Frankrike kör i diket i Tour de France också
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Theodor Coppen: Vi gillar frihet men skyr olikhet
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Fredrik Johansson: Europeisk AI-skymning
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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