Pehrson ger L krisråd: Var dig själv och jobba hårt

Den tidigare L-ledaren Johan Pehrson vill inte räkna ut Liberalerna trots de dystra opinionssiffrorna. I en intervju med TV4 Nyheterna säger han att läget är tufft men att det finns ett möjligt framgångsrecept.

Hans råd till den nuvarande ledaren Simona Mohamsson är att ”vara relevant”.

– Man måste vara sig själv, man måste vara beredd att jobba otroligt hårt och det kommer Simona Mohamsson göra.