Pehrson ger L krisråd: Var dig själv och jobba hårt
Den tidigare L-ledaren Johan Pehrson vill inte räkna ut Liberalerna trots de dystra opinionssiffrorna. I en intervju med TV4 Nyheterna säger han att läget är tufft men att det finns ett möjligt framgångsrecept.
Hans råd till den nuvarande ledaren Simona Mohamsson är att ”vara relevant”.
– Man måste vara sig själv, man måste vara beredd att jobba otroligt hårt och det kommer Simona Mohamsson göra.
Just nu upplåst för alla
Opinionsläget • Kontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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