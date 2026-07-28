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Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. (Terhi Ylimäinen/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

L lovar billigare läxhjälp och högre vab-ersättning

Av Hannah Gustafsson
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Liberalerna vill höja ersättningen för vab från 80 till 90 procent de första fem dagarna, skriver Expressen.

Partiet tror att det kan underlätta för föräldrar att dela på ansvaret när barnen blir sjuka och minska risken för att det alltid är mamman som stannar hemma, står det i förslaget.

Ett annat vallöfte är att läxhjälp ska ingå i rutavdraget.

– Vi gör det både för att familjer ska få ihop det och för att inget barn ska tveka om att få hjälp med sin läxa, säger Simona Mohamsson (L) till SVT Nyheter.

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