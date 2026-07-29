Valinformation tillåts på Facebook och Instagram

Meta har svängt och tillåter nu valinformation på Facebook och Instagram, skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande.

Techjätten stoppade det i höstas efter att en EU-förordning om bland annat politisk reklam i sociala medier trädde i kraft. Den gällde dock inte information från valmyndigheter.

”Vi vill inte att någon väljare ska låta bli att rösta för att den inte vet var, när eller hur den ska rösta och det här innebär att risken för det minskar”, säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.