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Analys: ”Putin tappar greppet om verkligheten”

A TV assistant attaches a microphone to Russian President Vladimir Putin. (Pavel Bednyakov/AP)

Vladimir Putin visar få tecken på att vilja bromsa kriget i Ukraina, trots att trycket mot Ryssland ökar.

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The Atlantic

Putin Is Slipping Into Delusion

The Russian dictator remains obsessed with his war…

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