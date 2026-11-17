Analys: Trump kommer sent – ses inte som pålitlig
Inför torsdagens möte med Rysslands Vladimir Putin och Kinas Xi Jinping kommer Donald Trump att delta i ytterligare ett toppmöte. För första gången på två år ska länderna i det militära Quad-samarbetet, Japan, Australien, Indien och USA, mötas.
LA Times Michael Wilner skriver i en analys att de övriga ländernas ledare kommer att försöka pressa Trump att agera beslutsamt mot Xi i de kommande förhandlingarna.
”Även inom hans egen administration framför flera tjänstemän krav på presidenten att inta en hårdare hållning mot Kina inför mötet”, skriver han.
Mötet hålls i Manila dit Trump väntas anlända under tisdagen, precis i tid för att dyka upp till avslutningen av frihandelsgruppen Aseans möte. Historiskt har USA sett gruppen som en strategiskt avgörande motvikt till Kina i regionen. Att Trump dyker upp i sista minuten ses där inte som något gott tecken, menar New York Times Verena Hölzl i en analys.
”Det bidrar till en utbredd uppfattning i Asean att USA inte är någon pålitlig partner”, skriver hon.