Donald Trump på väg in i Air Force One på väg till Manila. Här med flygvapenöversten Christopher M Robinson.

Inför torsdagens möte med Rysslands Vladimir Putin och Kinas Xi Jinping kommer Donald Trump att delta i ytterligare ett toppmöte. För första gången på två år ska länderna i det militära Quad-samarbetet, Japan, Australien, Indien och USA, mötas.

LA Times Michael Wilner skriver i en analys att de övriga ländernas ledare kommer att försöka pressa Trump att agera beslutsamt mot Xi i de kommande förhandlingarna.

”Även inom hans egen administration framför flera tjänstemän krav på presidenten att inta en hårdare hållning mot Kina inför mötet”, skriver han.

Mötet hålls i Manila dit Trump väntas anlända under tisdagen, precis i tid för att dyka upp till avslutningen av frihandelsgruppen Aseans möte. Historiskt har USA sett gruppen som en strategiskt avgörande motvikt till Kina i regionen. Att Trump dyker upp i sista minuten ses där inte som något gott tecken, menar New York Times Verena Hölzl i en analys.

”Det bidrar till en utbredd uppfattning i Asean att USA inte är någon pålitlig partner”, skriver hon.