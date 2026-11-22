Rysslands syn på USA har förändrats de senaste decennierna, inte minst under tiden som Donald Trump varit president. Det säger Rysslandskännaren Oscar Jonsson till TV4 Nyheterna.

Han menar att Kremls bild av Trump är väldigt positiv, särskilt nu under den andra Trumpadministrationen.

– Nu, för första gången på länge, ser man Europa som huvudfiende och så ser man lite tudelat på USA.