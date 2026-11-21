Volodymyr Zelenskyj under en resa till Berlin tidigare i höst.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger till CNN att hans amerikanske motsvarighet Donald Trump själv får beskriva sin relation till den ryske presidenten Vladimir Putin.

– Men för oss är det självklart. Han är fienden och han är en mördare. Jag tror att de flesta på den här planeten anser att han är en mördare eftersom det är vad han gör: mördar. Varje dag och varje natt.

Kommentaren är ett svar på att Donald Trump kallade Putin sin vän när de båda träffades i Kina i veckan, något amerikanen upprepade under natten till i dag.