Den tidigare presidentrådgivaren Steve Schmidt riktar stenhård kritik mot Donald Trump efter veckans möte med Rysslands Vladimir Putin och Kinas Xi Jinping. Till The Guardian säger han att bilden av de tre vid ett ”groteskt stort” bord är en skam för USA.

Schmidt skriver att det var ett möte med två diktatorer samt en ”irrationell, verklighetsfrånvänd diktator-wannabe”. Hela mötet var i strid med sunt förnuft och amerikanska värderingar, säger Schmidt.

– Och ett svek mot USA:s allierade världen över, tillägger han.

Schmidt var rådgivare till den republikanske presidenten George W Bush och senatorn John McCain, även han republikan.