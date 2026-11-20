Trump: Jag var för upptagen för att träffa Kim Jong-Un
Donald Trump var för upptagen för att träffa Nordkoreas ledare Kim Jong-Un under sin Asienresa i veckan, rapporterar NBC News. Presidenten säger att de båda ska mötas vid ett senare tillfälle.
– Relationen finns där, men vi träffades inte, säger Trump.
Enligt MS Now:s källor har Donald Trump försökt återuppta direkta samtal med Kim Jong-Un sedan han återvände till Vita huset förra året. Bland annat ska amerikanska diplomater flera gånger ha försökt överlämna ett personligt brev från Trump direkt till den nordkoreanska diktatorn.
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