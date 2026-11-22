Veckans toppmöte mellan Donald Trump, Vladimir Putin och Xi Jinping står i fokus på söndagens ledarsidor.

DN:s Peter Wolodarski skriver att de tre ledarna vill ”få världen att tro att storhet mäts i guld, gigantiska salar och underkastelse” men att skådespelet i Kina i stället blottade något annat.

”I själva verket är diktaturens behov av att totalkontrollera hur allt framställs ett tecken på osäkerhet.”

Expressens Ylva Nilsson skriver också om mötet men fokuserar främst på hur västvärlden försöker få Trump att bli medgörlig genom smicker. Den enda som enligt henne står upp mot amerikanen är Kanadas Mark Carney.

”Vad detta gör Carney till, är svårt att säga. Kanske vår tids Churchill eller de Gaulle. Eller så är han Don Quijote, Riddaren av den Sorgliga Skepnaden.”