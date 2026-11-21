Trump försvar att han kallade Putin sin vän men ”kan inte tala för USA”
USA:s president Donald Trump säger återigen att hans ryske motsvarighet Vladimir Putin är hans vän, rapporterar CNN.
Amerikanen kallade ryssen sin vän när de båda träffades under en asienresa i veckan. På en presskonferens efter Trumps hemkomst frågar kanalens ankare Kaitlan Collins om Irans viktigaste allierade verkligen är en vän till USA.
– Jag kan inte prata för USA, svarar Trump, som i egenskap av president är landets främsta företrädare.
Han fortsätter efter ett utlägg om rysk påverkan på det amerikanska presidentvalet 2016:
– Putin är en som jag anser ha en väldigt god relation till, och det är faktiskt väldigt bra.
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