USA:s president Donald Trump säger återigen att hans ryske motsvarighet Vladimir Putin är hans vän, rapporterar CNN.

Amerikanen kallade ryssen sin vän när de båda träffades under en asienresa i veckan. På en presskonferens efter Trumps hemkomst frågar kanalens ankare Kaitlan Collins om Irans viktigaste allierade verkligen är en vän till USA.

– Jag kan inte prata för USA, svarar Trump, som i egenskap av president är landets främsta företrädare.

Han fortsätter efter ett utlägg om rysk påverkan på det amerikanska presidentvalet 2016:

– Putin är en som jag anser ha en väldigt god relation till, och det är faktiskt väldigt bra.