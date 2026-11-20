Apec-mötet • Omni förklarar
Nötknäpparen, placeringar och maktspel – så var toppmötet i Kina
Musikval, bordsplaceringar och diplomatiska markeringar har analyserats i detalj efter att Donald Trump, Vladimir Putin och Xi Jinping träffades för första gången i veckan.
Men vad kom ledarna egentligen överens om?
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