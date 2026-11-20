Fredagens ledarsidor spänner över olika ämnen. Men på DN och i Sydsvenskan står gårdagens historiska toppmöte i fokus. DN menar att de tre världsledarna möttes med skilda agendor, men att Putins ingång var ett hopp om att kollegorna ska kliva in och ”sätta ukrainare och européer på plats, en gång för alla”.

Sydsvenskan tycker att mötet var ett spektakel där Putin stod som vinnare medan starka män poserade. Med fortsatt kärnvapendialog och ökad fossilproduktion som enda resultat.

Expressens ledarredaktion skriver i stället om det nya avtalet mellan nätläkaren Kry och Apoteket hjärtats ägare. Tidningen riktar hård kritik mot storaffären och varnar för risk för korruption.

”Politikerna får inte blunda för den osunda sammanblandningen av de som förskriver mediciner och de som säljer dem”, skriver de.