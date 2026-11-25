SVT borde snegla mot politiken och överväga ett extraval efter turerna kring julvärden Carina Bergfeldt. Det skriver Aftonbladets Karolina Fjellborg i en krönika.

Enligt henne har programledaren visat prov på förbluffande omdömeslöshet genom att anmäla en kritisk artikel om sin adhd-serie, kartlägga vilka SVT-kollegor som arbetat med den och hjälpa en medverkande expert att formulera en egen anmälan.

”Faktum är att det här inbördeskriget lägger för mycket sordin på julstämningen.”

Dagens Nyheters Johan Croneman riktar i sin tur kritik mot SVT-ledningen. Han beskriver tajmingen för utnämningen som katastrofal och menar att kanalen särbehandlar Bergfeldt.

”Hon gör lite vad hon vill, flyter ovanpå, som en stjärna – och en bortskämd primadonna.”

Croneman tror dock inte att SVT kommer att byta julvärd, såvida konflikten inte eskalerar ytterligare.