Carina Bergfeldt ångrar att hon hjälpte adhd-experten och läkaren Lotta Borg Skoglund anmäla SVT:s Kulturnyheterna till Granskningsnämnden. Det skriver hon i ett inlägg på Instagram.

”De två anmälningarna borde ha hållits isär. Det sa min chef till mig i går och det har hon helt rätt i.”

”Det betyder inte att jag plötsligt har ändrat uppfattning om publiceringen. Det har jag inte. Men jag skulle ha skrivit min anmälan, experten skulle ha skrivit sin”, skriver hon också.

Anmälan gjordes efter Bergfeldts SVT-serie ”Alla mina bokstäver” som Borg Skoglund medverkar i som expert. Programmet anmäldes eftersom man inte redovisade att Borg Skoglund har kopplingar till läkemedelsindustrin. Kulturnyheterna skrev om kritiken som Bergfeldt och Borg Skoglund sedan anmälde.

Bergfeldt delade bland annat sina konversationer med Kulturnyheterna till Borg Skoglund och använde SVT:s intranät för att ta fram namnen på dem som varit involverade i artikeln. Något som avslöjades av SVT:s Uppdrag granskning.