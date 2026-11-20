SVT-profilen Carina Bergfeldt hjälpte adhd-experten Lotta Borg Skoglund att anmäla SVT:s Kulturnyheterna till Granskningsnämnden. Det rapporterar Uppdrag granskning.

Anmälan gjordes efter att Bergfeldts SVT-serie ”Alla mina bokstäver” kritiserats för att inte redovisa Borg Skoglunds kopplingar till läkemedelsindustrin. Borg Skoglund driver en privat adhd-klinik och medverkade som expert i serien, med titeln ”överläkare”.

Kulturnyheterna skrev om kritiken, varpå Bergfeldt och Borg Skoglund anmälde artikeln. Bergfeldt delade sina mejlkonversationer med Kulturnyheterna med Borg Skoglund och tog via SVT:s interna nät fram namn på medarbetare som varit inblandade i publiceringen.

Detta bekräftas av Bergfeldt:

”Att se henne behandlas på det här sättet av en annan redaktion hos min egen arbetsgivare gjorde mig både upprörd och besviken.”

När UG intervjuade Borg Skoglund var Jesper Zølck, Bergfeldts make och seriens producent, på plats i egenskap av ”vän och stöd”. Han spelade in intervjun och hjälpte henne med svar.