SVT:s tillförordnade kommunikationsdirektör Hanna Dowling har kommenterat turerna kring Carina Bergfeldt i ett mejl till Expressen.

”Precis som alla andra kan Carina Bergfeldt anmäla ett program till Granskningsnämnden. Det framkommer nu olika uppgifter om hur anmälan gått till så det kommer vi titta vidare på och också lyssna på Carina Bergfeldt”, skriver hon.

Dowling tillägger att Bergfeldt fortfarande är årets julvärd i SVT.

”Det har inte ändrats.”