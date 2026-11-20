Carina Bergfeldt anser att SVT:s Kulturnyheterna publicerade en ”mycket problematisk artikel” med allvarliga sakfel och en missvisande framställning av henne, hennes serie ”Alla mina bokstäver” och adhd-experten Lotta Borg Skoglund.

”Den första versionen av artikeln innehöll särskilt allvarliga felaktigheter. Det var också den versionen som spreds genom en pushnotis till hundratusentals svenskar”, skriver hon till Aftonbladet.

Hon går inte in på detaljer om anklagelserna.

I sin anmälan till Granskningsnämnden har Bergfeldt bifogat mejl där hon kräver att Kulturnyheterna skickar den första versionen av artikeln, och namnger fem medarbetare som varit inne i den.

Enligt Uppdrag granskning använde hon sig av SVT:s support- och researchavdelning för att ta fram namnen.

Bergfeldt säger vidare att hon tycker anmälan borde ha prövats i lugn och ro utan medial granskning.

– Jag har en annan åsikt, säger Axel Björklund, ansvarig utgivare på UG