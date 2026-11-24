Två av de SVT-medarbetare som pekats ut i programledaren Carina Bergfeldts anmälan till Granskningsnämnden beskriver situationen för Dagens ETC som ”olustig” och ”märklig”.

Bergfeldt har anmält SVT Kulturnyheterna för det sätt kanalen lyfte kritik mot hennes program ”Alla mina bokstäver”. Kritiken gäller att programmet ger en positiv bild av adhd-läkemedel utan att redovisa en medverkande läkares kopplingar till läkemedelsbranschen eller att hon driver en privat adhd-klinik.

SVT:s Uppdrag granskning har också avslöjat att Bergfeldt använde interna system för att identifiera medarbetarna bakom texten, något som en av dem kallar ett ”övertramp” i Dagens ETC.

– Nu har det dessutom framkommit att hon gjort det för att hjälpa en extern expert, det gör att det känns ännu mer olustigt, fortsätter personen.