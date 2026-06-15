Analyser: Den stora frågan är hur kungahuset gör nu

Domen mot Marius Borg Høiby är så pass sträng att det inte lär bli snack om att den norska bonusprinsen skulle fått någon kunglig gräddfil. Det säger hovexperten Ebba Kleberg von Sydow i Ekot.

Nu lär fokus i stället hamna på hur det framtida kungaparet ska hantera det faktum att kronprinsessans son avtjänar ett fyraårigt fängelsestraff.

– Det har vi inte någon motsvarighet till i det moderna kungliga Europa, säger Ebba Kleberg von Sydow.

Det norska kungahuset är ett kungahus i kris, skriver Aftonbladets Jenny Alexandersson. Måndagsmorgonens dom kommer att tvinga dem att skapa ett tydligare avstånd till Marius, samtidigt som hans mor Mette-Marit är svårt sjuk.

En liten tröst kanske är att alla skandaler och kriser lugnar sig till slut, skriver Alexandersson.

”Samtidigt är de alla mycket medvetna om att hela världen just nu följer varje steg de tar och varje ord de yttrar.”