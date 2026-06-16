Expert: Marius överklagan går emot hovets önskan
Marius Borg Høibys beslut att överklaga sitt fyraåriga fängelsestraff går emot det norska hovets önskan, säger hovexperten Johan T Lindvall i Studio Ett. Enligt honom hade man föredragit att Marius tog sitt straff så att man kan lägga bonusprinsens brottslighet bakom sig och gå vidare.
– Nu kommer det dras upp igen inför öppen ridå, säger Johan T Lindvall.
29-åringen dömdes i går till fyra års fängelse för bland annat två våldtäkter och misshandel. Han dömdes på totalt 34 av 40 åtalspunkter, skriver NRK.
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