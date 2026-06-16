ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Norges kung Harald, drottning Sonja och kronprins Haakon på kungaskeppet Norge. Illustrationsbild. (Fredrik Varfjell / NTB)
Domen mot Borg Høiby

Expert: Marius överklagan går emot hovets önskan

Av Ebba Örn
Publicerad:

Marius Borg Høibys beslut att överklaga sitt fyraåriga fängelsestraff går emot det norska hovets önskan, säger hovexperten Johan T Lindvall i Studio Ett. Enligt honom hade man föredragit att Marius tog sitt straff så att man kan lägga bonusprinsens brottslighet bakom sig och gå vidare.

– Nu kommer det dras upp igen inför öppen ridå, säger Johan T Lindvall.

29-åringen dömdes i går till fyra års fängelse för bland annat två våldtäkter och misshandel. Han dömdes på totalt 34 av 40 åtalspunkter, skriver NRK.

Norrmännens sympati för kronprinsessan Mette-Marit har ökat efter beskedet om att hon måste få en lungtransplantation
radio+text · Sveriges Radio
Kvinnorna som anmält Marius hade hoppats att det hela nu skulle vara över
NRK
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Domen mot Borg HøibyNorgeNorska kungahusetMarius Borg HøibyEuropa