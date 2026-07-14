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Marius Borg Høiby transporteras från häktet till Skaugum på tisdagen. (Annika Byrde / NTB)
Domen mot Borg Høiby

Fri tillgång till mobil och besök när Høiby flyttas hem

Av Ebba Örn
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I dag förflyttades den norska ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby från häktet till ett annex på kronprinsresidenset Skaugum, rapporterar TV2.

29-åringen dömdes i mitten av juni till fyra års fängelse för två våldtäkter och flera fall av misshandel. Men han har överklagat domen och i går meddelade en domstol att han kan sitta häktad hemma med fotboja i väntan på den nya rättegången.

På Skaugum väntar mer frihet för Borg Høiby. Han får exempelvis fri tillgång till mobil, media och besök.

– Det viktigaste nu är att han visar vad han alltid har hävdat, att det inte finns någon särskild risk för återfall, säger hans försvarsadvokat Petar Sekulic.

I häktet måste besök godkännas i förväg
www.tv2.no
Ska sitta häktad i ytterligare fyra veckor
NRK
Høiby beskrivs som ”nöjd” med upplägget
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