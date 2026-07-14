Fri tillgång till mobil och besök när Høiby flyttas hem
I dag förflyttades den norska ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby från häktet till ett annex på kronprinsresidenset Skaugum, rapporterar TV2.
29-åringen dömdes i mitten av juni till fyra års fängelse för två våldtäkter och flera fall av misshandel. Men han har överklagat domen och i går meddelade en domstol att han kan sitta häktad hemma med fotboja i väntan på den nya rättegången.
På Skaugum väntar mer frihet för Borg Høiby. Han får exempelvis fri tillgång till mobil, media och besök.
– Det viktigaste nu är att han visar vad han alltid har hävdat, att det inte finns någon särskild risk för återfall, säger hans försvarsadvokat Petar Sekulic.
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