Fri tillgång till mobil och besök när Høiby flyttas hem

I dag förflyttades den norska ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby från häktet till ett annex på kronprinsresidenset Skaugum, rapporterar TV2.

29-åringen dömdes i mitten av juni till fyra års fängelse för två våldtäkter och flera fall av misshandel. Men han har överklagat domen och i går meddelade en domstol att han kan sitta häktad hemma med fotboja i väntan på den nya rättegången.

På Skaugum väntar mer frihet för Borg Høiby. Han får exempelvis fri tillgång till mobil, media och besök.

– Det viktigaste nu är att han visar vad han alltid har hävdat, att det inte finns någon särskild risk för återfall, säger hans försvarsadvokat Petar Sekulic.