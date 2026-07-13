Marius Borg Høiby får åka hem – med fotboja

Den norske ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby släpps ur häktet och får i stället sitta häktad med elektronisk fotboja hemma på Skaugum de kommande veckorna, rapporterar norska medier.

29-åringen dömdes i mitten av juni till fyra års fängelse för två våldtäkter och misshandel. Han har överklagat domen och krävt att få vara med familjen fram till dess att han ska upp i rätten igen. Polisen har motsatt sig det, eftersom man menar att det finns risk för att Borg Høiby återfaller i brott.

Domstolen går delvis på 29-åringens linje och låter honom nu sitta på kronprinsresidenset med fotboja. Man förlänger samtidigt häktningstiden med fyra veckor.