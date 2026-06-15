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Försvarsadvokaterna Ellen Holager Andenæs och Petar Sekulic. (Javad Parsa / NTB)
Åtalet mot Borg Høiby

Marius Borg Høiby överklagar fängelsedomen: ”Oskyldig”

Av Ebba Örn
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Norske ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby överklagar fängelsedomen, rapporterar VG.

– Han menar att han är oskyldig, säger försvarsadvokaten Petar Sekulic efter att ha besökt 29-åringen i häktet.

Borg Høiby dömdes tidigare i dag till fyra års fängelse för två våldtäkter samt misshandel. Han frikändes samtidigt på flera punkter, bland annat två våldtäkter.

VG direktrapporterar
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NRK rapporterar löpande
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Dagbladet direktrapporterar
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Döms för misshandel av sin tidigare flickvän
TT
Marius egna filmer fällde honom för våldtäkten
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Rättegången inleddes i februari
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