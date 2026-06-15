Marius Borg Høiby överklagar fängelsedomen: ”Oskyldig”

Norske ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby överklagar fängelsedomen, rapporterar VG.

– Han menar att han är oskyldig, säger försvarsadvokaten Petar Sekulic efter att ha besökt 29-åringen i häktet.

Borg Høiby dömdes tidigare i dag till fyra års fängelse för två våldtäkter samt misshandel. Han frikändes samtidigt på flera punkter, bland annat två våldtäkter.