Analyser: Hoppa inte på Ellos-tåget – är ingen raket

Analytiker avråder investerare från att teckna e-handlaren Ellos aktie inför börsnoteringen nästa vecka.

DI:s Julia Forsberg Tåhlin pekar på bolagets brokiga ägarhistorik och menar att dagens ägare har starka incitament att sälja så snart den så kallade lockup-perioden löper ut. Hon har därför svårt att förstå varför ägarna nobbade ett indikativt uppköpsbud för ett par veckor sedan och i stället väljer en börsnotering till en lägre värdering.

Det hade krävts en större rabatt för att teckna aktien, skriver hon och bedömer att den sannolikt blir billigare längre fram.

Precis som Forsberg Tåhlin påpekar EFN:s Martin Blomgren att värderingen av Ellos är lågt satt jämfört med konkurrenter som Boozt. Samtidigt konstaterar han att storägarnas nej till ett bud som värderade Ellos 28 procent högre än noteringen talar för att de tror på aktien.

”Vår slutsats blir att man troligen inte missar någon raketuppskjutning om man avstår den här introduktionen”, skriver han.