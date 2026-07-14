Källor: Deepseek siktar mot börsen nästa år

Den kinesiska AI-utmanaren Deepseek förbereder sig för att ansöka om en börsnotering i år, uppger källor för Bloomberg. Planen ska vara att debutera på någon av börserna i Fastlandskina under nästa år.

Deepseek uppges också sikta på att ta in motsvarande 14 miljarder kronor i en ny finansieringsrunda före börsnoteringen. Ett kapitaltillskott som i så fall kommer bara veckor efter den första rundan, noterar nyhetsbyrån.

AI-bolaget vill ha en värdering på motsvarande drygt 680 miljarder kronor. Så sent som vid rundan som stängde i juni värderades Deepseek till cirka 480 miljarder dollar.