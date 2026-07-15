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Anthropics vd Dario Amodei. Arkivbild. (Don Feria / AP)
Noteringsboomen

Källa: Anthropic tar ett steg närmare en börsnotering

Av Andreas Victorzon
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AI-jätten Anthropic har börjat boka möten med investerare inför en potentiell börsnotering, uppger källor för Bloomberg och CNBC. Mötena tyder enligt CNBC på att förberedelserna inför noteringen går in i en ny fas.

Bankjättarna Goldman Sachs, Morgan Stanley och JP Morgan ska ha anlitats för att sondera investerarnas intresse inför den formella marknadsföringen av aktieförsäljningen.

En börsnotering skulle innebära att Claude-utvecklaren Anthropic når marknaden före Chat GPT-skaparen Open AI som uppges sikta på 2027, skriver Bloomberg. Nyhetsbyrån har tidigare rapporterat att Anthropics börsnotering kan ske i oktober.

Anthropic värderades till 965 miljarder dollar i den senaste finansieringsrundan
CNBC
Anthropic skulle också kunna hinna före kinesiska rivalen Deepseek
Bloomberg  · Ofta betalvägg

Läs också

Källor: Open AI:s börsentré kan dröja till nästa år (26 juni)
NY Times  · Ofta betalvägg
Open AI gör förberedande ansökan om börsnotering (8 juni)
pressmeddelande · openai.com
Källor: Anthropic anlitar bankjättar inför notering (3 juni)
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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