Källa: Anthropic tar ett steg närmare en börsnotering

AI-jätten Anthropic har börjat boka möten med investerare inför en potentiell börsnotering, uppger källor för Bloomberg och CNBC. Mötena tyder enligt CNBC på att förberedelserna inför noteringen går in i en ny fas.

Bankjättarna Goldman Sachs, Morgan Stanley och JP Morgan ska ha anlitats för att sondera investerarnas intresse inför den formella marknadsföringen av aktieförsäljningen.

En börsnotering skulle innebära att Claude-utvecklaren Anthropic når marknaden före Chat GPT-skaparen Open AI som uppges sikta på 2027, skriver Bloomberg. Nyhetsbyrån har tidigare rapporterat att Anthropics börsnotering kan ske i oktober.