Källa: Anthropic tar ett steg närmare en börsnotering
AI-jätten Anthropic har börjat boka möten med investerare inför en potentiell börsnotering, uppger källor för Bloomberg och CNBC. Mötena tyder enligt CNBC på att förberedelserna inför noteringen går in i en ny fas.
Bankjättarna Goldman Sachs, Morgan Stanley och JP Morgan ska ha anlitats för att sondera investerarnas intresse inför den formella marknadsföringen av aktieförsäljningen.
En börsnotering skulle innebära att Claude-utvecklaren Anthropic når marknaden före Chat GPT-skaparen Open AI som uppges sikta på 2027, skriver Bloomberg. Nyhetsbyrån har tidigare rapporterat att Anthropics börsnotering kan ske i oktober.
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