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Det kinesiska klädföretaget Shein. (Jessica Gow / TT NYHETSBYRÅN)
Noteringsboomen

Shein gör storförlust inför börsnotering i Hongkong

Av Andreas Victorzon
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Den kinesiska snabbmodejätten Shein gjorde en förlust på motsvarande 957 miljoner kronor i det gångna kvartalet. I en inlaga inför den stundande börsnoteringen i Hongkong uppger bolaget att förlusten till stor del berodde på en redovisningsmässig förlust på 328 miljoner dollar kopplad till en värdeminskning i bolagets så kallade konvertibla preferensaktier, skriver Bloomberg.

Enligt Shein pressar också nya tullregler från USA och EU bolagets finanser.

”Som svar på de höjda tullarna och skatterna överväger vi en rad olika åtgärder, som att höja priserna på den amerikanska marknaden för att kompensera för en del av de ökade kostnaderna”, skriver snabbmodebolaget.

I maj förra året slopade USA ett undantag från tullar på småpaket.

Vinsten 2025 minskade 39 procent till 2,06 miljarder dollar
Bloomberg  · Ofta betalvägg
EU inledde utredning av barnlika sexdockor från Shein
Financial Times  · Ofta betalvägg
EU har infört en avgift på 3 euro för småpaket
Reuters  · Ofta betalvägg
Röda siffror för kinesisk snabbmodejätte
TT
Konvertibla preferensaktier
bakgrund · www.investopedia.com
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