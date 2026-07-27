Shein gör storförlust inför börsnotering i Hongkong

Den kinesiska snabbmodejätten Shein gjorde en förlust på motsvarande 957 miljoner kronor i det gångna kvartalet. I en inlaga inför den stundande börsnoteringen i Hongkong uppger bolaget att förlusten till stor del berodde på en redovisningsmässig förlust på 328 miljoner dollar kopplad till en värdeminskning i bolagets så kallade konvertibla preferensaktier, skriver Bloomberg.

Enligt Shein pressar också nya tullregler från USA och EU bolagets finanser.

”Som svar på de höjda tullarna och skatterna överväger vi en rad olika åtgärder, som att höja priserna på den amerikanska marknaden för att kompensera för en del av de ökade kostnaderna”, skriver snabbmodebolaget.

I maj förra året slopade USA ett undantag från tullar på småpaket.