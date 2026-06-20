Analyser: Meloni är inte första som Trump hittat på en historia om

Donald Trumps påstående om att Italiens premiärminister Giorgia Meloni bönat och bett om en bild med honom under G7-mötet i Frankrike har lett till ett diplomatiskt bråk mellan länderna.

Även om det inte går att fastslå vem som talar sanning i just detta fall, skulle Meloni inte vara den första person som Trump hittat på en historia om. Det skriver CNN:s Daniel Dale i en analys.

”Trump är särskilt förtjust i att komma med sådana påståenden när han talar om någon som tidigare stöttat honom men senare kritiserat honom eller hans politik, vilket den konservativa Meloni gjorde tidigare i år”, skriver Dale.

Corriere della Seras Fiorenza Sarzanini skriver att fler angrepp från Trump kan vara att vänta, samtidigt som Meloni vet att konflikten måste få ett slut eftersom den har blivit personlig.

Bråket har samlat oppositionen bakom henne. Stödet sträcker sig dessutom utanför Italiens gränser.

”Europeiska ledare har inte bara stöttat henne, utan har till och med gått så långt som att be om selfies eller fotografier tillsammans med henne, vilket skickar ett tydligt budskap till USA:s president”, skriver Sarzanini.