Trump till ny attack mot Meloni: ”Det är inte bra”

Det diplomatiska bråket mellan Italien och USA går nu in på sin tredje dag. President Donald Trump är återigen ute och attackerar premiärminister Giorgia Meloni.

”Efter att ha lagt biljoner dollar på Nato och Italien ville dess premiärminister inte ens överväga att agera mot Iran och det mycket allvarliga kärnvapenhot landet utgör”, skriver Trump.

”I decennier har vi försvarat dem, men när de sätts på prov är de inte ens där för att försvara oss och resten av världen. Det är inte bra”, fortsätter han.

Under den gångna helgen har Trump gått till angrepp mot Meloni vid flera tillfällen. Konflikten tog fart efter att Trump hävdat att Meloni bönat och bett om att få ta en bild med honom under G7-mötet, ett påstående som den italienska premiärministern avfärdat i skarpa ordalag.

Som en följd av bråket har Italiens utrikesminister Antonio Tajani ställt in en planerad resa till USA.