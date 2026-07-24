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Demonstranter försöker forcera en av polisens barrikader under en protestmarsch i New Delhi på måndagen. (Shekhar Yadav /AP/TT / AP)
Studentprotesterna i Indien

Analyser: Modi står inför sin största utmaning – men kan inte backa

Av Tor Gasslander
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Att Indiens premiärminister Narendra Modi har gått med på att träffa ledare för de pågående studentprotesterna i landet är ett tydligt tecken på att han är skakad, skriver Nilanjan Mukhopadhyay i The Hindu.

Samtidigt har Modi länge spelat på sin tuffa image, vilket kan innebära att han får svårt att ge demonstranterna rätt i direkta förhandlingar.

”Ytterligare eftergifter riskerar att ses som ett tecken på svaghet bland hans anhängare, och upphöja en satirisk proteströrelse till en seriös politisk aktör.”

I Al Jazeera skriver Vidya Krishnan att det dock var länge sedan ”kackerlackorna” upphörde att vara bara en studentprotest. Den har växt samman med proteströrelser startade av bönder och fabriksarbetande kvinnor, och alla regeringens försök att hantera den har baktänt.

”Modi har aldrig stått inför en opposition som är så enad, mångfaldig, ung och arg som den här”, skriver Krishnan.

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Studentrörelsen menar att deras krav kvarstår
AFP  · Ofta betalvägg
Protesterna beskrivs som en av premiärminister Narendra Modis största utmaningar hittills
Financial Times  · Ofta betalvägg
Oppositionsledaren: Modi förolämpar studenternas intelligens
Independent
Aktivist avslutar hungerstrejk efter regeringens besked
The Times of India
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Studentprotesterna i IndienIndienAsienNarendra ModiAnalysIndisk politik