Analyser: Pentagon undviker frågor om Irankriget

Donald Trump rundade återigen kongressen när han beordrade nya attacker mot Iran. Nu pressas Republikanerna att ställa sig bakom ett budgetförslag som skulle tillföra tiotals miljarder dollar för att finansiera det impopulära kriget, samtidigt som partiet riskerar att förlora sin majoritet i mellanårsvalet. Det skriver New York Times Robert Jimison i en analys.

Upptrappningen har också väckt liv i debatten om att begränsa presidentens krigsbefogenheter. Förra månaden bröt endast ett fåtal republikaner med partilinjen och röstade för en resolution som uppmanade Trump att avsluta kriget mot Iran eller söka kongressens godkännande för att fortsätta det. Resolutionen var dock inte juridiskt bindande.

Dessutom undviker Pentagon och försvarsminister Pete Hegseth att svara på frågor om de nya attackerna, skriver CNN:s Brian Stelter.

”Pentagon har inte hållit en presskonferens på två och en halv månad”, skriver han.

Det skiljer sig från krigets inledning, då presskonferenser hölls regelbundet. Enligt Stelter tyder det på ett bredare försök att kontrollera informationsflödet, begränsa insynen och undvika svåra frågor om kriget.