Analys: Trump har inget bättre alternativ än att förhandla med Iran

Oavsett hur mycket Donald Trump talar illa om den iranska regimen och hotar med nya attacker har Iran ett stadigt grepp om det strategiskt viktiga Hormuzsundet. Det skriver David Blair i en analys i The Telegraph.

Även om USA:s president nu förkunnat att vapenvilan med Iran är över är det fullt möjligt att han som vanligt svänger och i morgon deklarerar att parterna har enats om ett nytt avtal.

”Men om Trump menar allvar och kriget blossar upp igen är den stora ironin att Irans regim är starkare i dag än när den amerikansk-israeliska offensiven inleddes den 28 februari”, skriver han.

Det råder ingen tvekan om att USA kan orsaka stor skada mot Iran, men hittills har de misslyckats med att knäcka den iranska regimen, skriver BBC:s Jeremy Bowen. Precis som Blair tror Bowen att Trumps nya aggressiva uttalanden inte är skrivna i sten.

”USA:s president, trots sin hårda retorik, har inte något bättre alternativ än fortsatta förhandlingar med Iran.”

Adam Austin på Sky News har haft svårt att hänga med i alla hotfulla uttalanden som Trump kommit med under onsdagen.

– Han verkar ha liten förståelse för situationen. Jag tycker inte att han har gett några svar på vad USA faktiskt kommer att göra, säger han.