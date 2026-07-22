Analyser: Trumps krig går inte att avsluta – och han är okej med det

Trumpadministrationen ber om tiotals miljarder dollar för att fortsätta kriget mot Iran – trots att ingen av dem verkar kunna förklara varför kriget fortfarande pågår, skriver CNN:s Stephen Collinson i en analys.

Efter fem månader av krig kan försvarsminister Pete Hegseth inte ens svara rakt på frågan om hur en amerikansk seger kommer att se ut, skriver han.

I Foreign Policy skriver Keith Johnson rätt och slätt att USA:s nya offensiv inte fungerar. Åtminstone inte för att öppna Hormuzsundet och avvärja oljekrisen.

”De få verktyg USA verkar ha tillgång till – fler luftangrepp, fler sanktioner, fler tullar – kommer sannolikt inte att kunna göra någonting åt grundproblemet”, skriver han.

Grundproblemet, enligt Keith Johnson, är att Iran nu har nya röda linjer och ny makt över Hormuzsundet som de inte hade före kriget.

Adam Gabbatts analys i The Guardian tar upp att bara 28 procent av amerikanerna anser att kriget ens är värt att utkämpa. Till och med Trumps lojala väljarbas börjar surna till, skriver han.

Men Trump, som inte siktar på att bli omvald, har inte så mycket att förlora – till skillnad från sina republikanska kollegor i kongressen.

”Kan mellanårsvalet bli en katastrof? Kanske. Kommer Trump komma över det? Antagligen”, skriver Gabbatt.