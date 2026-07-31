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Uefapresident Aleksander Ceferin och Fifas motsvarighet Gianni Infantino i samspråk. (Fernando Calistro /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Analyser: Uefas motstånd döms ut som förhandlingsspel

Av Daniel Persson
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Svenska tidningskrönikörer välkomnar en Uefa-bojkott av framtida fotbolls-VM. Det är fel, menar de, att sälja ut delar av VM i utbyte mot ökade intäkter för Fifa. Men såväl Expressens Noa Bachner som DN:s Johan Esk ser nyanser av hyckleri i motståndet.

Uefa, La Liga och flera andra professionella fotbollsorganisationer har redan själva sålt ut sig på samma sätt, menar Bachner, som lyfter fram de medlemsstyrda, medbestämmande föreningarna som allt större undantag i Fotbollseuropa.

”En annan fotboll har vuxit fram i ett okontrollerat Europa, med Uefa, sin vaktmästare, frånvarande. Den innebär att Italien och Spanien spelar cupfinaler i Riyad och har matat oss med liknande öden i decennier nu”, skriver han.

Dagens Nyheters Johan Esk menar att bojkotten snarare är en maktstrid än en kamp om det ädla.

– Det här är ett förhandlingsspel. Uefa kan säkert tänka sig att VM kommersialiseras ännu mer, men inte så som Infantino vill, säger han till den egna tidningen.

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