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Fifa-toppen Gianni Infantino (Riza Ozel /AP/TT)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Fifa: Processen kring försäljningen fortsätter

Av Alice Hermansson
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Internationella fotbollsförbundet Fifa uppger att man kommer att fortsätta processen kring planerna på den kritiserade försäljningen av VM:s kommersiella rättigheter. Det uppger förbundet för Reuters.
”Vi kommer att fortsätta processen för att säkerställa att alla medlemsförbund kan göra sin röst hörd, baserat på fakta”, skriver Fifa i uttalandet.

Samtidigt menar förbundet att förhandlingarna har störts av ”felaktiga medieuppgifter”.

Tidigare i veckan avslöjade brittiska medier att Fifa planerade att sälja andelar i sina turneringar till privata aktörer. Beskedet har utlöst en massiv kritikstorm mot Fifa och många medlemsförbund hotar att bojkotta framtida turneringar om försäljningen blir av.

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