SvFF: Viktigt att vi markerar tillsammans

Svenska fotbollförbundet (SvFF) och de 54 andra Uefa-nationerna röstade i dag enhälligt för att bojkotta VM om Fifa gör verklighet av planen att stycka upp mästerskapet och sälja andelar till privata investerare.

Ett förslag som får så stor påverkan på den internationella fotbollen kan inte tas med så kort svarstid, utan dialog och förankring – därför är det viktigt att Uefa markerar tillsammans. Det säger SvFF:s ordförande Simon Åström i ett pressmeddelande.

”Vi ser också betydande risker med att öppna för privat ägande i FIFA:s tävlingar. Fotbollens viktigaste tävlingar ska utvecklas utifrån vad som är bäst för fotbollen – inte utifrån externa investerares avkastningskrav.”